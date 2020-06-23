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Нартский эпос зазвучал на языке Сербии

Нартский эпос зазвучал на языке Сербии

Первый том нартского эпоса – сказаний народов Северного Кавказа – издан на сербском языке благодаря работе сербского писателя и исследователя Момо Селича и его супруги и переводчицы Анны Селич. Работа над переводом заняла у авторов почти десять лет.

"Этим летом герои нартского эпоса заговорили по-сербски. В столице Сербии Белграде издан 1-й том нартского эпоса. Это стало возможным благодаря сербскому писателю и исследователю Момо Селичу и его супруге, переводчице Анне Селич", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала "Осетия-Ирыстон".

Первый сигнальный тираж в 500 экземпляров был раскуплен за неделю, передает "Это Кавказ".

Идея заняться переводом нартского эпоса родилась у Селича, когда он отправился на Кавказ искать аланские корни балканских народов. Вдохновившись историей Осетии и нартским эпосом, писатель решил перевести главную книгу о нартах на родной язык.

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