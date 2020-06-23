В Буденновске на стене поликлиники нарисовали граффити в поддержку врачей (ВИДЕО)
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров показал на своей странице в Instagram оригинальное граффити, нарисованное на стене поликлиники в Буденновске в знак поддержки врачей.
"Вот такое оригинальное граффити появилось на стене поликлиники в Буденновске. Впечатляет", - подписал видео глава региона.
По его словам, автор граффити - ставропольский художник Игорь Збрицкий - хорошо выразил своим творчеством отношение к медицинским работникам на Ставрополье. "Автору - респект. Врачам - спасибо!", - сказал Владимиров.
Вот такое оригинальное граффити появилось на стене поликлиники в Будённовске. Впечатляет. ⠀ Его автор — ставропольский художник Игорь Збрицкий — хорошо выразил своим творчеством наше отношение к медицинским работникам. Автору — респект. Врачам — спасибо! ⠀ #ставропольскийкрай #СпасибоВрачам #владимирвладимиров
Публикация от Владимир Владимиров (@vladimirvladimirov5807) 23 Июн 2020 в 8:42 PDT
Вестник Кавказа
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