В Буденновске на стене поликлиники нарисовали граффити в поддержку врачей (ВИДЕО)

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров показал на своей странице в Instagram оригинальное граффити, нарисованное на стене поликлиники в Буденновске в знак поддержки врачей.

"Вот такое оригинальное граффити появилось на стене поликлиники в Буденновске. Впечатляет", - подписал видео глава региона.

По его словам, автор граффити - ставропольский художник Игорь Збрицкий - хорошо выразил своим творчеством отношение к медицинским работникам на Ставрополье. "Автору - респект. Врачам - спасибо!", - сказал Владимиров.