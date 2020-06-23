Глава Ростуризма призвала россиян отдыхать на Кавказе, Волге, Алтае и в Карелии

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила эфире программы "Док-ток" на Первом канале, что в России множество природных красот, которые могут стать достойной альтернативой южным морским курортам для путешествия этим летом.

"Время отдыхать в России, в нашей стране. Мы понимаем, что лето в первую очередь ассоциируется с пляжным отдыхом, с морем. Но давайте не будем забывать про такие прекрасные, замечательные направления с великолепной природой, как Алтай, Хакасия, Карелия", - поведала Догузова.

Она подчеркнула, что туристов ждут и регионы большой Волги - Тверская, Ярославская, Нижегородская область и Республика Татарстан. Также глава Ростуризма заметила, что много интересного россияне смогут открыть для себя, путешествуя по Кавказу. Кроме того, Догузова добавила, что для жителей России, проживающих за Уралом, доступным направлением является Дальний Восток. Кроме того, в среду в Калининград отправится первый самолет с туристами из Москвы.