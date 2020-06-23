В Северной Осетии завершают строительство детской футбольной академии (ВИДЕО)
Этим летом в Северной Осетии завершится строительство детской футбольной академии. Об этом на своей странице в Instagram написал глава республики Вячеслав Битаров.
"Сегодня побывал на объекте. Работы идут строго по графику, особое внимание уделяется качеству. На днях рабочие будут обустраивать футбольные поля", - сказал руководитель региона.
Битаров также отметил, что это важное событие для Северной Осетии. "Будем готовить талантливых игроков, развивать футбол в Осетии. К нам прибыл приглашенный главный тренер, идет комплектация тренерского состава, рабочего персонала", - поведал глава республики.
По его словам, отбор детей стартует 1 июля.
Летом этого года мы завершим строительство детской футбольной академии. Сегодня побывал на объекте. Работы идут строго по графику, особое внимание уделяется качеству. На днях рабочие будут обустраивать футбольные поля. Это важное событие для нашей республики, будем готовить талантливых игроков, развивать футбол в Осетии. К нам прибыл приглашенный главный тренер, идет комплектация тренерского состава, рабочего персонала. С 1 июля будем отбирать детей со всех районов республики. #севернаяосетия #академияфутбола #главарсоа #вячеславбитаров
Публикация от Вячеслав Битаров (@bitarov_vz) 23 Июн 2020 в 9:05 PDT
Вестник Кавказа
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