В Северной Осетии завершают строительство детской футбольной академии (ВИДЕО)

Этим летом в Северной Осетии завершится строительство детской футбольной академии. Об этом на своей странице в Instagram написал глава республики Вячеслав Битаров.

"Сегодня побывал на объекте. Работы идут строго по графику, особое внимание уделяется качеству. На днях рабочие будут обустраивать футбольные поля", - сказал руководитель региона.

Битаров также отметил, что это важное событие для Северной Осетии. "Будем готовить талантливых игроков, развивать футбол в Осетии. К нам прибыл приглашенный главный тренер, идет комплектация тренерского состава, рабочего персонала", - поведал глава республики.

По его словам, отбор детей стартует 1 июля.