Коронавирус колеблет нефть

Сегодня мировые цены росли на фоне оптимизма вокруг торговых отношений США и Китая, а также перспектив сокращения добычи этого сырья в рамках ОПЕК+. Нефть подскочила до $40 за баррель, и рынок надеется, что она удержится на этом уровне. Некоторые аналитики высказывают еще более оптимистичные прогнозы на ближайшую перспективу, но многие риски по-прежнему сохраняются.

Oil Price в материале What's Next For Oil Prices? cо ссылкой на Commerzbank пишет, что выполнение квот на производство в рамках ОПЕК+ в сочетании с массовым вынужденным сокращением производства в США, с одной стороны, положительно повлияло на быстрое восстановление спроса, с другой, привело к тому, что излишки предложения сократились значительно быстрее, чем ожидалось.

WTI достигла $40, немного снизившись в последующие дни, но, судя по всему, она стабилизируется в районе этого значения. Эксперты Rystad Energy заявляют, что $40 за баррель - новый приемлемый показатель. "Дальнейший рост до $45–50 маловероятен на данном этапе, несмотря на сокращение предложения, поскольку все еще существуют серьезные риски для спроса, - отметил эксперт Rystad Energy по нефтяным рынкам Бьорнар Тонхауген. - Коронавирус продолжает наносить ущерб ключевым рынкам по всему миру, и есть серьезные основания полагать, что мир еще долго будет бороться с последствиями пандемии".

Однако некоторые аналитики утверждают, что нефть будет продолжать расти. "Мы полагаем, что в начале следующего года спрос на поставки может восстановиться более быстрыми темпами, чем предполагалось изначально. Мы также считаем, что ОПЕК+ продолжит ограничивать объемы поставок", - отметили аналитики Merrill Lynch.

Этот более оптимистичный прогноз (относительно того положения, в котором находится рынок нефти сегодня) основан на трех факторах: восстановление спроса, сильное сокращение предложения и сделка ОПЕК+. По оценкам Merrill Lynch, в первой половине 2020 года на рынке наблюдался избыток предложения объемом порядка 11 млн баррелей в день, но этот показатель быстро движется к дефициту в 2,5 млн баррелей день на оставшуюся часть года.

Эксперты отметили, что за последние 15 лет стоимость нефти сорта Brent в среднем составляла менее $50 за баррель только один раз - в 2016 году. Даже в разгар финансового кризиса 2008 и 2009 годов стоимость Brent не была ниже $50 весь год. Вероятно, это все-таки произойдет вновь в 2020 году, но аналитики полагают, что Brent вернется к $50 в 2021 году.

Американский сланец, вероятно, вряд ли сможет вернуться к прежним показателям, добавили эксперты Merrill Lynch. Количество буровых установок в США на прошлой неделе сократилось еще на 10, что привело к снижению их общего количества до нового минимума в 189 штук - падение примерно на три четверти с марта этого года.

Между тем, аналитики отметили резкое восстановление спроса на нефть в Китае как одну из причин роста, хотя, по их словам, спрос на авиатопливо может продолжить нести потери. В конечном счете, если сделка ОПЕК+ продолжит действовать, а спрос продолжит восстанавливаться, в следующем году Brent может вырасти до $60 за баррель, заключили эксперты. "Рост спроса наблюдается каждую неделю", - сказал в интервью Blocoberg Марко Дунанд, соучредитель Mercuria Energy Group Ltd.

Однако есть несколько проблем, которые могут свести на нет рост цен на нефть. Первая и наиболее очевидная - вторая волна коронавируса (причем в некоторых регионах первая волна еще даже не завершилась). Число положительных тестов растет по всему миру, особенно в некоторых частях США и Бразилии. Рост числа зараженных также наблюдается в Индии, Мексике и некоторых других странах Латинской Америки. Между тем, число положительных тестов выросло и в тех странах, где правительства уже заявили о том, что вирус находится под контролем, в том числе в Китае, Южной Корее и Германии.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в воскресенье в мире наблюдался самый большой однодневный рост числа положительных случаев на сегодняшний день - более 183 тысяч новых случаев. Лишь немногие правительства планируют снова ввести жесткие ограничения, но чем больше распространяется вирус, тем больше времени займет восстановление спроса на нефть в мире.

Еще одним негативным фактором для нефти является замедление переработки в Европе и Китае. Снижение активности на перерабатывающих заводах приводит к уменьшению объемов покупаемой нефти, что может, в свою очередь, привести к снижению цен. Хедж-фонды и другие рыночные акторы на прошлой неделе распродали свои нефтяные активы по цене в $40. Это стало признаком того, что рынки скептически относятся к устойчивому росту выше $40.