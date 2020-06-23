Детсады Тбилиси простаивают из-за коронавируса

В Тбилиси с начала регистрации детей в детских садах на 2020-2021 воспитательный год остается почти 4,4 тыс свободных мест.

Глава Агентства управления детскими садами Тбилиси Кахабер Гванцеладзе заявил, что регистрация началась 12 июня. На первом этапе было зарегистрировано более 3 тыс воспитанников - это дети определенных социальных категорий. После начала всеобщей регистрации, начавшейся 19 июня, на сегодняшний день всего зарегистрировано более 7,5 тыс детей.

"Регистрация в детские сады продолжается. По данным на 23 июня, в детских садах Тбилиси остается 4 386 свободных мест, куда еще можно зарегистрировать детей", - сообщил Гванцеладзе.

По его словам, осенью планируется открытие четырех новых детских садов в Тбилиси - в Глдани, Варкетили и Дидубе, туда также уже ведется регистрация.

К началу воспитательного года в Тбилиси будет функционировать 185 государственных детских садов, передает "Sputnik Грузия".