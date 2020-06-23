Дербентские строители при рытье котлована обнаружили древние постройки

В Дербенте начались раскопки средневекового кирпичного здания, обнаруженного при подготовке котлована для строительства частного дома.

Фрагменты старых кирпичных стен были обнаружены в марте при проведении строительных работ в котловане будущего здания, позже сотрудники Дербентского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника подтвердили, что обнаруженный объект может иметь интерес для археологов, передает "Это Кавказ".

Специалисты установили, что строители обнаружили небольшое кирпичное здание с коробовым сводом и внутренними размерами 2,6×1,9 м и высотой 2,1 м. Там же обнаружен фрагмент лестничного марша и несколько ниш. Пол помещения выложен обломками обожженных кирпичей.

"Из заполнения помещения происходят многочисленные фрагменты керамической посуды, в том числе иранской кашиновой, местной глазурованной, а также неполивной столовой, кухонной тарой, которые датируются XI - началом XIII века и определяют время существования этого здания. По всей видимости, здание, как и многие другие объекты Дербента того времени, прекратило свое существование после монгольского вторжения. Открытый объект представляет несомненный интерес, это единственное кирпичное здание в Дербенте, датирующееся указанным временем", - сообщается на сайте мэрии города.

Обнаруженное здание могло быть кельей или подсобным помещением, добавили в мэрии. В настоящее время на объекте ведутся срочные охранно-спасательные раскопки.