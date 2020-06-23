До конца года на Дону заработают еще два первичных сосудистых центра

В больницах Ростовской области до конца текущего 2020 года откроются два первичных сосудистых центра – на их создание или переоснащение выделено более 450 млн рублей в рамках нацпроекта "Здравоохранение", - сообщает управление информационной политики региона.

"В прошлом году для первичного отделения в Каменск-Шахтинске приобретено оборудование за счет средств областного бюджета. В этом году проводится дооснащение уже за счет средств федерального бюджета", - рассказала глава Минздрава региона Татьяна Быковская, передает "Интерфакс-Юг".

Первичное отделение будет создано в Сальске, а полностью переоснастят первичное сосудистое отделение в БСМП Ростова.

В регионе создана система первичных сосудистых отделений, во главе которой стоит региональный сосудистый центр на базе Ростовской областной клинической больницы. Первичные отделения уже работают в Ростове-на-Дону, Азове, Таганроге, Волгодонске.