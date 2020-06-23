Дорожные строители Северной Осетии сдадут дорогу в обход Дигора к осени

Специалисты дорожных служб Северной Осетии планируют уже к сентябрю закончить капитальный ремонт обхода города Дигора длиной около 4,5 км, который проводится по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД), сообщил председатель комитета дорожного хозяйства республики Тариэль Солиев.

"К концу лета в этом году будет завершен капремонт обхода города Дигора протяженностью около 4,5 км. Это позволит вывести весь транзитный транспорт с центральной улицы города, обеспечит сохранность дорожного полотна, улучшит технико-экономические показатели эксплуатации транспорта и экологическое состояние в городе", - сказал Солиев, передает ТАСС.

Работы на объекте выполнены более чем на 75%. На всей протяженности участка уже уложили выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. На 3,5-километровом участке уложен и верхний слой асфальта, осталось выполнить берегоукрепительные работы у моста через реку Урсдон.