Четыре станции Сокольнической линии метро будут закрыты в Москве в понедельник 6 июля

В начале июля временно будут закрыты четыре станции красной ветки столичного метро.

Станции закроются на два выходных и один рабочий день.

"Движение на станциях "Прокшино", "Филатов луг", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии будет временно приостановлено с 4 июля до утра 7 июля в связи с вводом оборотного тупика за станцией "Саларьево" и его интеграцией с действующей инфраструктурой метрополитена", - рассказали в пресс-службе метрополитена, пишет "Интерфакс".

Обычная работа станций возобновится 7 июля, в 5.30 утра. С 4 по 7 июля будет работать компенсационный маршрут наземного транспорта.