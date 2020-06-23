Самое большое в мире Знамя Победы пронесут на параде в Ставрополе

Сегодня, 24 июня ставропольские школьники в ходе парада Победы развернут копию Знамени Победы площадью около 15 тыс кв м, - сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"В Ставрополе на параде Победы учащиеся общеобразовательных школ города развернут самое большое в мире Знамя Победы площадью около 15 тыс кв м. …На параде Победы знамя развернут лучшие ученики школ и активисты юнармейских отрядов города", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

В парадном строю по центральной площади Ставрополя завтра пройдут сводные роты и батальоны военнослужащих ЮВО, расчеты воздушно-десантных войск, МВД, МЧС, курсанты, а также воспитанники Ставропольского президентского кадетского училища.

На Юге России военные парады пройдут в городах-героях Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе и Каспийске. В них примут участие более 43 тыс военнослужащих, будет задействовано более 800 современных образцов вооружения и военной техники, а также техники времен Великой Отечественной войны.