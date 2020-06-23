В Грузии создадут киномузей сценариста "Отца солдата"

По решению правительства Аджарии в Батуми появится киномузей имени автора сценария знаменитого фильма "Отец солдата" Сулико Жгенти, - стало известно в день 95-летия со дня рождения выдающегося грузинского сценариста и актера, 22 июня, - сообщает сайт ведомства.

С Батуми Жгенти связывали плодотворные годы работы в Батумском университете искусств, где сценарист руководил программой кинодраматургии. Ожидается, что в новом музее будет отражена богатая история грузинского кино и представлены тенденции развития современного киноискусства, - передает Sputnik Грузия.

В юбилей грузинского артиста к его бюсту в аджарской столице принесли цветы представители министерства образования, культуры и спорта, мэр Батуми, а также друзья и поклонники творчества Сулико Жгенти.

Сулико Жгенти родился в 1920 году. Во время Великой Отечественной войны добровольцем ушел на фронт, служил в морских десантных частях, был тяжело ранен.

После преподавал грузинский язык в школе, печатал рассказы и очерки в грузинских газетах. В 1954 году окончил сценарный факультет ВГИКа. Он написал сценарии к фильмам "Рача, любовь моя", "Тепло твоих рук", "Саженцы", "Сибирский дед", "Не все кометы гаснут", "До луны рукой подать", "Житие Дон Кихота и Санчо" и ко многим другим картинам.

Скончался сценарист 3 февраля 2000 года, он похоронен в Тбилиси в Дидубийском пантеоне.