Жена Макгрегора поздравила его с Днем отца (ФОТО)
Ди Дэвлин, жена бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора, поздравила своего мужа с Днем отца.
На своей странице в социальной сети Instagram она разместила фотографии Конора с детьми. "Днем отца нашего единственного", - подписала фотографии Дэвлин.
Напомним, Макгрегор недавно в очередной раз объявил о завершении карьеры. Рассказывая о причинах такого решения, Макгрегор отметил, что не видит привлекательных вариантов боя, и добавил, что лига отказала ему в поединке с временным чемпионом UFC в легком весе Джастином Гэтжи. До этого ирландец дважды объявлял о завершении карьеры, но потом возвращался в спорт.
Happy Father’s Day to our one and only 👑👨👩👧👦❤️
Публикация от Dee Devlin (@deedevlin1) 21 Июн 2020 в 2:51 PDT
Вестник Кавказа
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