Жена Макгрегора поздравила его с Днем отца (ФОТО)

Ди Дэвлин, жена бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора, поздравила своего мужа с Днем отца.

На своей странице в социальной сети Instagram она разместила фотографии Конора с детьми. "Днем отца нашего единственного", - подписала фотографии Дэвлин.

Напомним, Макгрегор недавно в очередной раз объявил о завершении карьеры. Рассказывая о причинах такого решения, Макгрегор отметил, что не видит привлекательных вариантов боя, и добавил, что лига отказала ему в поединке с временным чемпионом UFC в легком весе Джастином Гэтжи. До этого ирландец дважды объявлял о завершении карьеры, но потом возвращался в спорт.