Трамп: Болтон должен сидеть в тюрьме

Президент США Дональд Трамп считает, что его бывший советник Джон Болтон "должен сидеть в тюрьме". Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам главы Белого дома, Болтон должен находиться в заключении из-за попытки увеличить свои доходы за продажу совершенно секретной информации.

"В итоге я его помиловал - это было нечестно", - подытожил Трамп.

Напомним, осенью 2019 года стало известно, что Болтон собирается написать книгу о своей работе на посту советника по национальной безопасности. Трамп отправил его в отставку за месяц до этого, объяснив свое решение сильным расхождением во взглядах по вопросам нацбезопасности. Позднее суд разрешил выпустить книгу, несмотря на попытки администрации президента запретить публикацию мемуаров.