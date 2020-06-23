Трамп: Болтон должен сидеть в тюрьме
Президент США Дональд Трамп считает, что его бывший советник Джон Болтон "должен сидеть в тюрьме". Об этом он написал на своей странице в Twitter.
По словам главы Белого дома, Болтон должен находиться в заключении из-за попытки увеличить свои доходы за продажу совершенно секретной информации.
"В итоге я его помиловал - это было нечестно", - подытожил Трамп.
Напомним, осенью 2019 года стало известно, что Болтон собирается написать книгу о своей работе на посту советника по национальной безопасности. Трамп отправил его в отставку за месяц до этого, объяснив свое решение сильным расхождением во взглядах по вопросам нацбезопасности. Позднее суд разрешил выпустить книгу, несмотря на попытки администрации президента запретить публикацию мемуаров.
Вестник Кавказа
во ВконтактеПодписаться