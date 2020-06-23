В Адыгее горит заброшенная свалка

Пожар вспыхнул на территории недействующей свалки в Тахтамукайском районе Адыгеи. Огонь захватил площадь в 2 тысячи квадратных метров. Об этом информирует пресс-служба МЧС России, уточняется, что ближайший населенный пункт находится в четырех километрах.

"Поступило сообщение о загорании нефункционирующей свалки в районе хутора Новый Сад. Ориентировочно площадь пожара – 2 тысячи квадратных метров", - цитирует собеседника РИА Новости.

Уточняется, что до ближайшего населенного пункта Энем четыре километра. В ликвидации пожара задействованы 25 человек и 15 единиц техники.