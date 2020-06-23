Трамп разрешит строго наказывать вандалов в США

Президент США Дональд Трамп подпишет специальный исполнительный указ, согласно которому вандалов смогут наказывать длительными тюремными сроками за порчу памятников. Об этом он сообщил сегодня журналистам.

"Прошлым вечером мы остановили нападение на великий памятник - монумент Эндрю Джексону на Лафайет-сквер. Множество людей уже за решеткой и отправятся за решетку сегодня. Они уже там, но мы рассматриваем возможность длительных тюремных сроков в соответствии с законом", - отметил глава Белого дома.

Трампа попросили пояснить, как будет выполняться озвученное им ранее решение применять к вандалам наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. "Я вскоре подпишу исполнительный указ", - цитирует его ТАСС.

По словам американского лидера, в этом документе будут более четко прописаны соответствующие положения, которые уже имеются в американском законодательстве.