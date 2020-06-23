В новых районах Израиля вводится режим закрытой зоны

По результатам совещания премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху главой Минздрава Йоэлем Эдельштейном было принято решение о введении режима закрытой зоны в новых районах страны.

Стало известно, что в ходе совещания обсуждались действия правительства на фоне резкого роста заболеваемости COVID-19 в последние дни. Ранее сообщалось, что в стране за сутки число новых инфицированных поднялось до 377, что стало рекордным показателем для последних двух месяцев.

Сегодня вечером кабинет министров по коронавирусу соберется, чтобы утвердить объявление закрытой зоны в ряде районов. Предположительно, речь идет о Бат-Яме, нескольких кварталах Тверии и поселке Эльад, пишут "Новости Израиля".

Кроме того, было решено, что, если темп роста заболеваемости продолжит расти, вопрос об электронной слежке за больными будет вынесен на голосование кабинета до будущего воскресенья.