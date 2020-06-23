В новых районах Израиля вводится режим закрытой зоны
По результатам совещания премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху главой Минздрава Йоэлем Эдельштейном было принято решение о введении режима закрытой зоны в новых районах страны.
Стало известно, что в ходе совещания обсуждались действия правительства на фоне резкого роста заболеваемости COVID-19 в последние дни. Ранее сообщалось, что в стране за сутки число новых инфицированных поднялось до 377, что стало рекордным показателем для последних двух месяцев.
Сегодня вечером кабинет министров по коронавирусу соберется, чтобы утвердить объявление закрытой зоны в ряде районов. Предположительно, речь идет о Бат-Яме, нескольких кварталах Тверии и поселке Эльад, пишут "Новости Израиля".
Кроме того, было решено, что, если темп роста заболеваемости продолжит расти, вопрос об электронной слежке за больными будет вынесен на голосование кабинета до будущего воскресенья.
Вестник Кавказа
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