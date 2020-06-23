Володин: Госдума подготовит законы для реализации предложений Путина

Госдума РФ как можно быстрее должна законодательно обеспечить новые инициативы президента России Владимира Путина по поддержке граждан и экономики, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Задача Государственной Думы - подготовить законодательные решения по реализации мер поддержки граждан и экономики, озвученных президентом, и принять их как можно быстрее", - цитирует РИА Новости сообщение думской пресс-службы.

Володин акцентировал внимание на том, что президент "формирует новые стандарты поддержки граждан и экономики". "Сейчас важно, чтобы на всех уровнях власти следовали установкам президента, работали на благо людей и оказывали помощь тем, кто в ней нуждается", - отметил он.