Битаров поблагодарил московских врачей за вклад в борьбу с Covid-19 в Северной Осетии (ВИДЕО)
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поблагодарил московских врачей за вклад в борьбу с коронавирусом в республике.
"От себя лично и жителей республики благодарю московских медиков за то, что поделились своим опытом, помогли наладить нам эффективное лечение ковид-больных", - написал руководитель региона в своем Instagram.
По словам Битарова, это уже вторая бригада врачей, которая прибыла на помощь в Северную Осетию. "На протяжении почти двух недель они усиленно работали, всегда были рядом с нашими докторами и пациентами", - подытожил глава республики.
От себя лично и жителей республики благодарю московских медиков за то, что поделились своим опытом, помогли наладить нам эффективное лечение ковид-больных. Это уже вторая бригада врачей, которая прибыла к нам на помощь. На протяжении почти двух недель они усиленно работали, всегда были рядом с нашими докторами и пациентами.
Публикация от Вячеслав Битаров (@bitarov_vz) 22 Июн 2020 в 10:29 PDT
Вестник Кавказа
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