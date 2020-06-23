Битаров поблагодарил московских врачей за вклад в борьбу с Covid-19 в Северной Осетии (ВИДЕО)

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поблагодарил московских врачей за вклад в борьбу с коронавирусом в республике.

"От себя лично и жителей республики благодарю московских медиков за то, что поделились своим опытом, помогли наладить нам эффективное лечение ковид-больных", - написал руководитель региона в своем Instagram.

По словам Битарова, это уже вторая бригада врачей, которая прибыла на помощь в Северную Осетию. "На протяжении почти двух недель они усиленно работали, всегда были рядом с нашими докторами и пациентами", - подытожил глава республики.