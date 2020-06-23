Ушел из жизни Верховный лама Тувы

Умер заразившийся коронавирусом Верховный лама Тувы Джампел Лодой, сообщил глава республики Шолбан Кара-оол.

"Уважаемые земляки, с большим прискорбием сообщаю вам о кончине хамбо-ламы Республики Тыва... Мне не хочется верить в это известие, ему еще 45 нет. Но я получил свидетельство от врачей и подтверждаю, что Тыва понесла большую утрату. Выражаю слова соболезнования своему народу, близким, семье", - сказал он в видеообращении, которое опубликовано в Facebook.

Ранее сообщалось, что Лодой был госпитализирован с диагнозом "коронавирус нового типа".

По словам родственников верховного ламы, он строго соблюдал самоизоляцию и максимально ограничил контакты.

Духовным буддийским лидером Тувы Джампел Лодой (Апыш Сат) был избран в декабре.