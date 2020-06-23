Саакашвили поведал о том, как развлекался с Трампам в ночных клубах в Грузии

Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили поделился своими воспоминаниями о том, как в пору президентства принимал много разных гостей, в том числе и нынешнего американского лидера Дональда Трампа, с которым они ходили по ночным клубам и "прыгали по фонтанам".

"А я всегда гостей всех принимал, возил их вокруг, мы бегали по чертовым колесам. Очень многие любили туда (в Грузию – ред.) ездить: Хилари (Клинтон – ред.), Трамп, Джон Маккейн был раз десять", - сказал он.

"Трамп был, мы с ним ходили пешком, и я его возил на своем электромобиле до семи утра. В двух ночных клубах мы были. И по фонтанам прыгали", - поделился воспоминаниями он в эфире передачи "В гостях у Дмитрия Гордона" на Youtube-канале журналиста, передает РИА Новости.