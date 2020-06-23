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Саакашвили: я не держу зла на Порошенко

Саакашвили: я не держу зла на Порошенко

Глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии заявил, что не держит зла на бывшего президента Украины Петра Порошенко, в том числе и за лишение гражданства.

В эфире передачи "В гостях у Дмитрия Гордона" на Youtube журналист спросил Саакашвили, простил ли он Порошенко за то что тот, "выкинул его из страны". "Я вообще не держу зла ни на кого, ни на какого Порошенко, вообще ни на кого", - заявил он.

При этом Саакашвили подчеркнул, что он доволен победой Владимира Зеленского на прошлых президентских выборах. По его словам, если бы победил Порошенко, то для Украины это "было бы смертельно".

 

 

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Вестник Кавказа

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