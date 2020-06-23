Кудрин оценил предложенную Путиным корректировку НДФЛ

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин поделился своим мнением о предложенной президентом России Владимиром Путиным корректировке НДФЛ.

"Конец плоской шкале подоходного налога. Вводили ее для легализации зарплат в стране. В нулевых это сильно помогло. Президент предложил аккуратную корректировку - 15% с доходов выше 5 миллионов рублей в год", - написал Кудрин на своей странице в Twitter.

По словам главы Счетной палаты, непопулярность повышения налога компенсируется небольшим повышением ставки. "Такая корректировка допустима, если этот налог больше не будет изменён, это важно для доверия и стабильности", - отметил Кудрин.

Напомним, во время сегодняшнего обращения к гражданам глава государства предложил с 1 января 2021 года отменить плоскую шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и повысить его ставку с 13% до 15% для доходов сверх 5 млн рублей в год. Средства от повышения НДФЛ планируется направлять на лечение детей с орфанными заболеваниями.