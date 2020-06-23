Матвиенко призвала сменить международную повестку

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила мнение, что встреча глав государств – постоянных членов СБ ООН даст шанс на выработку новой повестки дня в международных отношениях. Соответствующее заявление было сделано сенатором в ходе видеоконференции с главой сената Франции Жераром Ларше.

По словам Матвиенко, 30 лет назад была подписана Парижская хартия, и тогда Европа имела все возможности для объединения."Сейчас, спустя 30 лет и Европа, и весь мир остаются глубоко разделенными. Это не может нас не тревожить", - цитирует Матвиенко РИА Новости.

Законодатель отметила, что "шанс на выработку новой повестки дня международных отношений может появиться в результате совместной работы пятерки глав государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН, если будет реализована выдвинутая президентом России и поддержанная президентом Франции инициатива проведения их совместной встречи в таком формате".

Кроме того, спикер Совфеда обратила внимание на то, что большие возможности есть и у парламентской дипломатии.