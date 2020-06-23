Токаев начал рабочий визит в Россию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву. Здесь он примет участие в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина с рабочим визитом прибыл в Москву", - сообщил в Facebook его пресс-секретарь Берик Курмангали.

Он также отметил, что завтра Токаев посетит военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади, а также примет участие в церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата и торжественном приеме по случаю юбилея Победы.

Президент России Владимир Путин ранее принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации, напоминает РИА Новости.