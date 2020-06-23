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Эпидемиолог назвал сроки окончания пандемии COVID-19

Эпидемиолог назвал сроки окончания пандемии COVID-19

Один из ведущих эпидемиологов Китая Чжун Наньшань поделился прогнозом относительно сроков окончания пандемии нового типа коронавируса COVID-19. По его словам, это произойдет не ранее весны 2021 года, пишет газета "Жэньминь жибао".

Медик отметил, что эпидемия может не завершиться к зиме 2020 года, однако и масштабной второй волны заражений не ожидается.

Кроме того, он выразил предположение, что число выявленных случаев заражения коронавирусом может подняться зимой, передает "Газета.ru".

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Вестник Кавказа

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