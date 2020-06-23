Музеи, библиотеки и парки возвращаются к работе в Кабардино-Балкарии

Начиная со среды, 24 июня, власти Кабардино-Балкарии снимают ряд ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Возобновляется работа музеев, парков, и библиотек. "В результате совместного обсуждения и внесенных предложений принято решение о возобновлении с 24 июня работы музеев и библиотек, снятии ограничений на посещение парков, скверов и кладбищ, проезд транзитного транспорта, оказание косметических услуг по предварительной записи при условии соблюдения масочного режима, социального дистанцирования, регулярной дезинфекции", - цитирует сообщение оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции ТАСС.

Помимо этого, правительству республики совместно с Роспотребнадзором поручено проработать вопрос о возобновлении с 1 июля, при сохранении позитивной тенденции в эпидемиологической ситуации, работы кафе с летними верандами, открытых рынков и ярмарок. Подчеркивается, что данная мера будет реализована с учетом соблюдения всех профилактических мер.