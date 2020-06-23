13 сентября в Сочи пройдут выборы депутатов 

Председатель избирательной комиссии города-курорта Сочи Валентина Ткачева сообщила, что выборы депутатов города состоятся в единый день голосования, 13 сентября. Соответствующее решение было озвучено в ходе заседания избиркома Сочи.

"Решением муниципальной комиссии города Сочи назначены выборы депутатов городского собрания Сочи муниципального образования городской округ город-курорт Сочи первого созыва, которые состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года", - приводит ТАСС слова Ткачевой.

Также в рамках заседания был утвержден календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов. Для их проведения в Сочи образовано 16 многомандатных округов. Ткачева уточнила, что утвержден состав контрольно-ревизионной комиссии, положение и состав рабочей группы.