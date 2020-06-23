В Подмосковье все пункты проведения ЕГЭ проверят на наличие санитайзеров

В Московской области все пункты проведения ЕГЭ проверят на наличие санитайзеров, масок и перчаток, которые являются неотъемлемыми атрибутами пунктов проведения экзаменов во всех школах региона.

Их наличие, а также соответствие пунктов новым правилам оснащения проверит детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

"Для нас важно, чтобы везде были воздухоочистители, дезинфекторы и кулеры, чтобы в пунктах было достаточное количество термометров, масок и перчаток. Кроме того, мы проверяем, есть ли специальная разметка, которая поможет соблюсти дистанцию на входе и выходе, составлен ли график прихода детей на экзамен, организован ли изолятор для детей с симптомами ОРВИ", - приводит интернет-портал РИАМО слова пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

Она подчеркнула, что все пункты должны быть приведены в соответствие с новыми требованиями к началу пробных экзаменов.

Также Ксения Мишонова уточнила, что маски и перчатки на пунктах приема ЕГЭ обязательны только для организаторов. Дети же могут ими воспользоваться по желанию.

Для тех, кто решит воспользоваться средствами защиты, организаторы обязаны предоставить возможность замены маски каждые два часа, информировала детский омбудсмен.

Всего в этом году в Подмосковье будут работать 264 пункта проведения ЕГЭ. Сотрудники аппарата подмосковного детского омбудсмена планируют посетить пункты в 20 муниципалитетах. Проверки уже прошли в Пушкине, Рузе, Котельниках, Люберцах и Можайске.