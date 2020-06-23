Путин рассказал россиянам о предварительных итогах борьбы с коронавирусом

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, поблагодарив их за то, как достойно они прошли самый опасный период эпидемии коронавируса Covid-19.

"Прошло всего три месяца. Обычно такой период - один квартал - пролетает быстро, порой даже незаметно. Но в эти, безусловно сложные дни, недели, месяцы у всех нас было совсем другое ощущение времени, слишком многое они в себя вместили: резко изменившийся уклад жизни, вынужденные ограничения для работы и общения, тревоги и опасения и даже горечь потерь, разлуки с родными, близкими, мысль о том, что будет завтра, как защитить, оградить от беды самых близких людей, как обеспечить семью, детей, поддержать родителей", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что, несмотря ни на что, "это было и время надежды, благодарности знакомым и даже незнакомым людям, которые не подвели в трудную минуту, гордости за тех, кто проявил свои лучшие качества". По словам президента, российское общество не растерялось перед угрозой коронавируса, что помогло найти ответ на этот вызов.

Он отметил, что многих людей объединило четкое, ясное понимание ситуации, осознание угрозы того, что бороться и победить можно только всем вместе, и что человеческая жизнь - это главное. "Мы действовали, опираясь на эти ценности, и именно поэтому смогли ответить на вызов колоссальной сложности. Хотел бы еще раз искренне поблагодарить всех вас за ответственное отношение и к своему здоровью, и к безопасности близких, за взаимную поддержку, за достоинство, с которым вы, граждане России, прошли через самый опасный этап эпидемии, через все неудобства, сложности режимов вынужденных ограничений и самоизоляции. Особо отмечу добровольцев, волонтеров - а их за это время стало намного больше, - которые заботились о пожилых и о тех, кому действительно требуется уход и внимание", - поведал Путин.

Также глава государства напомнил, что все принятые меры по борьбе с распространением Covid-19 были обоснованы: именно они позволили спасти десятки тысяч жизней, а гибкая модель реагирования на коронавирус - федеральные ограничения и дополнительные полномочия регионам - себя оправдала. Благодаря усилению мер санитарной защиты на границе, подчеркнул Путин, России удалось отразить первый удар и задержать эпидемию, "ее пик на полтора-два месяца".

В то же время президент обратил внимание на то, что вирус по-прежнему опасен, и призвал россиян быть осторожными, пока не появится вакцина. Уверенность в ее эффективности и надежности должна быть на 100%. "Сейчас сразу 14 федеральных научных центров России работают над созданием вакцины против коронавируса. Клинические испытания первых образцов уже начались.<...> И, что очень важно, Россия в числе немногих стран мира сумела наладить собственное производство эффективных лекарств для лечения коронавируса", - сказал он.

Во время своего обращения президент также анонсировал ряд мер поддержки для граждан и бизнеса, а также повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

В частности, в июле будет еще раз выплачено дополнительно по 10 тыс рублей на каждого ребенка до 16 лет. Родителям, получившим подобную выплату в июне, июльская выплата будет начислена автоматически. Подавать повторное заявление на оказание этой помощи не нужно.

Также в июле и августе сохранятся повышенные выплаты безработным и семьям, где родители потеряли работу. Дополнительные выплаты социальным работникам (работники детских интернатов, домов престарелых, педагоги, психологи) и медицинским работникам будут продлены до 15 сентября. Работодатели должны учитывать их при расчете отпускных.

Кроме того, льготная ипотека по ставке 6,5% будет распространена на новое жилье стоимостью не до 3 млн, как прежде, а до 6 млн руб. А в "Московской и Санкт-Петербургской агломерациях" - до 12 млн руб.

Налоговый режим для самозанятых будет распространен с 1 июля на все российские регионы. Статус самозанятого можно будет получить с 16 лет. При этом такие начинающие предприниматели получат налоговый капитал в размере одного МРОТ (12 130 руб.).

В рамках поддержки бизнеса с 20 до 3% будет снижен налог на прибыль для ИT-компаний. Одобрен налоговой маневр для ИT-отрасли: ставка страхового взноса будет бессрочно снижена почти в два раза, до 7,6%. Также будет расширена программа льготного кредитования по ставке 2% для пострадавших отраслей. Упрощается выплата налога на полученный доход от деятельности контролируемых иностранных компаний для владельцев активов за рубежом: разрешается выплата 5 млн рублей в год без дополнительной отчетности.

Для компенсации расходов, связанных с реализацией общенациональных мер борьбы с эпидемией, президент поручил правительству выплатить регионам дополнительно 100 млрд рублей. Еще 100 млрд рублей будут направлены на обновление дорог в регионах.

Помимо этого, Путин объявил, что с 1 января 2021 года ставка НДФЛ на доходы свыше 5 млн рулей будет повышена с 13% до 15%. Повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 млн рублейв год. Полученные от этого дополнительные доходы бюджета будут "окрашены" - направляться на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями.