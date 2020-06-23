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Клишас оценил повышение "налога для богатых"

Клишас оценил повышение &quot;налога для богатых&quot;

Изменение шкалы налога на доходы физических лиц – оправданный шаг, отвечающий заложенным в поправки в Конституцию РФ принципам социального государства. Об этом заявил сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок Андрей Клишас.

"Выступление президента говорит о практической реализации в России принципов социального государства. Целевое изменение плоской шкалы налогообложения для физлиц оправдано", - цитирует собеседника РИА Новости.

Сенатор подчернил, что данное решение также отвечает принципам социального государства, которые заложены в поправках в Конституцию.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе теле-обращение к россиянам предложил с 1 января изменить ставку налогов для физлиц с 13% до 15%. Данная мера коснется тех, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год.

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Вестник Кавказа

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