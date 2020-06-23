Ученые рассказали о диете для борьбы с онкологией

По результатам клинических испытаний, диета, имитирующая голодание, усиливает эффект начальных этапов химиотерапии при лечении онкологических заболеваний. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Nature Communications.

Сообщается, что медики и диетологи из Италии, Нидерландов и США провели рандомизированное контролируемое клиническое исследование фазы 2 диеты, которая рекомендована для пациентов, проходящих неоадъювантную химиотерапию.

Уточняется, что диеты, имитирующие голодание (ДИГ) – это низкокалорийные диеты с пониженным содержанием белков и аминокислот, разработанные для запуска метаболических реакций, аналогичных тем, которые возникают при голодании на воде, передает РИА Новости.

данные исследования говорят о том, что кратковременное голодание и имитация поста могут защитить здоровые клетки от химиотерапии, одновременно делая раковые клетки более уязвимыми для лечения.

Авторы статьи поясняют, что голодание лишает размножающиеся раковые клетки питательных веществ, уменьшая их ростовые факторы. "В итоге, они оказываются более чувствительны к терапии, что способствует их гибели", - говорится в статье.

Теперь ученым предстоит выяснить, будет ли диета, имитирующая голодание, действенная и при других формах рака в сочетании с традиционным лечением.