Ставропольские санатории активно возвращаются к работе

Более четверти санаториев, которые находятся в городах-курортах Кавказских Минеральных Вод на Ставрополье, вернулись к работе после постепенного снятия ограничений, введенных из-за пандемии.

Они уже приняли более тысячи отдыхающих. "В регионе Кавказских Минеральных Вод возобновили работу уже 34 санатория, на данный момент они приняли свыше 1 тыс отдыхающих. Еще 32 здравницы завершают подготовку к открытию. На ближайший период в санаториях забронировано еще 1 700 мест", - цитирует сообщение главы региона ТАСС.

Сообщается, что руководство Ставропольского края предусмотрело отдельные меры поддержки для возобновивших работу организаций санаторно-курортного комплекса. В частности, из краевого бюджета выделено 150 млн рублей на компенсацию затрат, связанных с проведением противоэпидемических мероприятий и выполнением требований Роспотребнадзора.

Напомним, что в период распространения коронавируса ставропольские санатории приостанавливали работу на два месяца.