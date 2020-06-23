Врачи рассказали о пользе и вреде окрошки

Врачи рассказали о пользе и вреде летних холодных супов. Главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина сообщила, что даже популярная летом окрошка не для всех одинакова полезна.

Так, например, от этого супа лучше отказаться людям с заболеваниями ЖКТ: кефир или квас – это продукты брожения, и их не следует употреблять при желчекаменной болезни и язве. А сладкий квас противопоказан при сахарном диабете.

При приготовлении окрошки лучше отдать предпочтение отварному мясу и квасу натурального брожения – желательно собственного приготовления. По словам специалиста, в случае выбора натуральных ингредиентов этот летний суп может быть очень полезным.

"В жаркую погоду окрошка помогает восполнять водяной баланс и получать дополнительную порцию витаминов, минералов и клетчатки из овощей и зелени", - приводит интернет-портал "Подмосковье сегодня" слова Инны Пичугиной.

Также специалист отметила, что для тех, кто хочет похудеть, существуют диеты на окрошке. Оптимальный рецепт в таком случае – около тридцати граммов мяса, половина яйца, половина клубня картофеля, один огурец, пара редисок и как можно больше зелени. Заправлять суп лучше нежирным кефиром или минеральной водой, рассказала врач.