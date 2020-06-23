Один из богатейших теннисистов мира заразился коронавирусом

У первой ракетки мира, организатора серии турниров на Балканах под названием Adria Tour, сербского теннисиста Новака Джоковича выявили коронавирус Covid-19.

Результат теста его супруги Елены также оказался положительным, а у детей - отрицательный.

"Мы организовали турнир во время, когда вирус пошёл на спад. Мы верили, что есть условия для того, чтобы организовать турнир. К сожалению, вирус не ушел, и это новая реальность, с которой нам предстоит осваиваться. Я невероятно сожалею о каждом отдельном случае заражения. Надеюсь, это не повредит ничьему здоровью и все окажутся в порядке", - говорится в заявлении Джоковича.

Он также подчеркнул, что отправляется на самоизоляцию на 14 дней. "Через пять дней я еще раз пройду тест", - приводит слова теннисиста Чемпионат.com.