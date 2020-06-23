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Нурмагомедов: пик коронавируса в Дагестане позади

Нурмагомедов: пик коронавируса в Дагестане позади

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что пик заболеваемости коронавирусом Covid-19 в Дагестане позади.

"Я сам попал на этот пик, на себе почувствовал. Отец до сих пор болеет, очень много родственников переболело. Некоторых родственников уже нет", - сказал боец в интервью Первому каналу.

Он подчеркнул, что сейчас ситуация стабилизировалось. "Намного меньше больных, намного лучше, потихоньку жизнь возобновляется, все налаживается. Месяц назад было серьёзное испытание. Думаю, не только для Дагестана. Весь мир столкнулся с этим, и я вижу, что никто к этому не был готов. Не думаю, что человечество ранее с таким сталкивалось. Дагестан тоже не был готов к этому", - поведал Хабиб.

Напомним, не так давно стало известно, что ближайший бой Хабиб Нурмагомедов проведет в сентябре. Его соперником должен стать американец Джастин Гэтжи, победивший в ночь с 9 на 10 мая своего соотечественника Тони Фергюсона на турнире UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США). Ожидается, что дуэль Хабиба и Джастина пройдет в Абу-Даби.

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