Джон Болтон: Трамп в своих действиях руководствуется интуицией

Бывший помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, что президент США Дональд Трамп в своих действиях руководствуется не какими-либо философскими принципами, а интуицией.

"Он не опирается в своих действиях на какую-либо философию, стратегические соображения или политику, - приводит ТАСС точку зрения Болтона, которую он озвучил в интервью газете The New York Times, приуроченном к выходу в свет его мемуаров "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir). - Он действует опираясь на интуицию и с учетом того, что, как он считает, полезно для него лично".

"Совершенно очевидно, что он не является консерватором, - заявил Джон Болтон. - Я не говорю, что он тайный либерал, но с точки зрения философских воззрений он ничто".

Экс-помощник президента по национальной безопасности США считает, что вне зависимости от исхода предстоящих 3 ноября президентских выборов "Республиканской партии нужно будет отмежеваться от Трампа".

Джон Болтон занимал пост помощника президента по национальной безопасности Соединенных Штатов с марта 2018 года и в сентябре прошлого года был отправлен в отставку.