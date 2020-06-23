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МИД Турции отреагировал на слова Макрона о "смерти мозга НАТО"

МИД Турции отреагировал на слова Макрона о &quot;смерти мозга НАТО&quot;

Министерство иностранных дел Турции прокомментировало слова президента Франции Эммануэля Макрона об инциденте между фрегатами Турции и Франции у побережья Ливии.

Напомним, накануне Макрон заявил, что данный инцидент является демонстрацией "смерти мозга" НАТО. Глава государства также жестко раскритиковал действия Турции в Ливии, назвав их "опасной игрой".

"То, что Макрон назвал "опасной игрой" поддержку нашей страной законного ливийского правительства по его просьбе и в рамках решений ООН, можно объяснить лишь помутнением рассудка", - приводит слова пресс-секретаря МИД Турции Хами Аксоя РИА Новости.

Ранее Франция обвинила военных Турции в агрессивном поведении в Средиземном море при попытке французов досмотреть грузовое судно, которое направлялось в Ливию под охраной турецких ВМФ. Турция отвергла обвинения, отметив, что французский корабль совершал опасные маневры.

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Вестник Кавказа

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