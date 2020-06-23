Мурашко: Россия завершит первый этап клинических испытаний вакцины против COVID-19 за месяц

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на встрече сопредседателей межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству России и Венгрии сообщил, что РФ планирует завершить первый этап клинических испытаний вакцины против нового коронавируса в течение ближайшего месяца.

"В России сейчас начаты испытания вакцины против коронавируса на добровольцах, и первый этап будет завершен в течение ближайшего месяца", - приводит ТАСС слова министра.

Михаил Мурашко информировал, что сейчас в стране завершаются доклинические исследования еще нескольких перспективных вакцин. Он отметил, что Москва готова найти с Будапештом "общие точки" и "рассмотреть вопросы", в том числе относительно поставок вакцины от COVID-19.

Ранее в Минздраве РФ сообщили о начале клинических испытаний двух форм вакцины против коронавирусной инфекции, разработанных центром имени Н. Ф. Гамалеи. Первым группам добровольцев вакцина была введена 18 июня. Подведение итогов испытания ожидается к августу. Затем ведомство оценит результаты и примет решение о возможности ее применения.