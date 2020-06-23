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Закон встал на защиту черноморских мидий в Сочи

Закон встал на защиту черноморских мидий в Сочи

Трое браконьеров были задержаны в Сочи за незаконную ловлю мидий. По данным пресс-службы ПУ ФСБ по Краснодарскому краю, злоумышленники промышляли в окрестностях порта Имеретинский, Адлерского района.

"Обнаружено и изъято 1489 экземпляров моллюсков, общим весом около 15 кг", - говорится в сообщении правоохранителей.

Теперь браконьерам предстоит заплатить штраф. Напомним, что с 1 июня вступил в силу запрет на любительский лов черноморских креветок и сбор мидий. Запрет действует до 31 августа.

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Вестник Кавказа

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