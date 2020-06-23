Столтенберг: важность НАТО возрастет после Brexit

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что выход Великобритании из ЕС сделает НАТО еще более важной организацией для безопасности в Европе.

"Меняется отношение Великобритании с ЕС, но не с НАТО… Brexit даже сделает НАТО еще более важной платформой, которая объединяет европейских союзников для обсуждения беспокоящих их вопросов", - сказал он.

В то же время Столтенберг приветствовал усилия Евросоюза по укреплению своих оборонительных возможностей. Однако, по его словам, Евросоюз не сможет прийти на смену НАТО и защищать Европу, передает РИА Новости.