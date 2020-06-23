Поликлиники Подмосковья вернутся к стандартному режиму работы до 25 июня

Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова сообщила, что все поликлиники региона вернутся к полному объему предоставляемых услуг до 25 июня.

"Мы начали <...> поэтапную работу по восстановлению работы поликлиник <...> с 8 июня, постепенно выводим узких специалистов, терапевтов и педиатров. С 25 июня мы планируем, что наше поликлиническое звено будет работать в полном объеме, как и раньше", - цитирует ТАСС Светлану Стригункову.

Министр отметила, что в поликлиниках будут соблюдены все санитарные стандарты. Интервал между приемами пациентов будет увеличен. "Посещаемость в сутки будет меньше, чем в период до пандемии", - уточнила она.

"На текущий момент у нас началась плановая работа по возврату (перепрофилированных стационаров) в обычный режим. <...> Эта работа проводится в несколько этапов, сразу мы, конечно же не можем отказаться от ковидных стационаров. У нас работа началась эта с 8 июня, два этапа мы уже прошли - мы приостановили прием пациентов с коронавирусной инфекцией практически на 3,5 тыс. коек уже сейчас и продолжаем эту работу. До середины июля мы будем планово постепенно наши стационары возвращать к (плановому) режиму работы", - поведала министр.

Стригункова рассказала, что всего в Московской области было создано порядка 16 тыс дополнительных инфекционных коек.

Всего в регионе выявлено около 55 тыс случаев заражения коронавирусом нового типа, из них более 26 тыс человек выздоровели. Почти 23 тыс человек, заразившихся коронавирусом, проходят лечение дома.

Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся в России, однако и в этом регионе, как и в столице, ситуация улучшилась. Всего выявлено 54 879 случаев заражения, выздоровели 26 198 человек, умерли 798. Число выздоровевших за сутки вновь превысило число заразившихся и составило 1 162 человека против 504 соответственно.