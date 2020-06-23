Американский ученый: коллективного иммунитета к COVID-19 не существует

Американский вирусолог Уильям Хазелтайн считает, что коллективного иммунитета к коронавирусам, включая коронавирус нового типа, не существует.



"Это не стандартный вирус, к которому вырабатывается коллективный иммунитет. Никаких доказательств формирования коллективного иммунитета к коронавирусам не существует. Он не существует", - сказал Хазелтайн во вторник.



"Каждый год одни и те же четыре коронавируса возвращаются, чтобы заразить нас простудой ... Если вы переболели одним из коронавирусов, он все равно может вызвать то же самое заболевание через год", - подчеркнул вирусолог.

"Так что здесь не существует такого понятия, как коллективный иммунитет. Это фантастика. Он действительно формируется в случае с некоторыми вирусам. Но не похоже, что это произойдет в данном случае", - цитирует ученого CNN.