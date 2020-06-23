Ливни затопили Стамбул

Сильные дожди затопили улицы в некоторых районах Стамбула, передает турецкий телеканал NTV.

Судя по видео, пешеходам приходит идти по колено в воде. Затоплены цокольные этажи зданий, спасатели эвакуируют из них людей. Есть информация об одной женщине, спасенной из потока воды.

Кроме того, по данным телеканала, в пригороде Стамбула прошел смерч, он повредил крышу одной из фабрик, пишет РИА Новости.

Больше всех от удара стихии пострадали центральные районы города: Таксим, Бешикташ, Ускюдар, Ортакей, Эсенъюрт.