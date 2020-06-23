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Индийские военные примут участие в Параде Победы

Индийские военные примут участие в Параде Победы

Российский вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Москва высоко оценивает решение индийского руководства не отменять участие военнослужащих Индии в торжествах на Красной площади, приуроченных к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

"Высоко ценим решение индийской стороны не отменять в сложившихся условиях участие своих военнослужащих в торжествах на Красной площади", - заявил он, открывая переговоры с главой Минобороны Индии Раджнатхом Сингхом.

Глава Минобороны Индии прибыл в Москву накануне с рабочим визитом. В Параде Победы примут участие 75 индийских военнослужащих, передает РИА Новости.

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Вестник Кавказа

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