Лидеры ЕС встретятся лично 17-18 июля в Брюсселе

В Брюсселе 17-18 июля пройдет первый после начала пандемии очный саммит ЕС.

"17 и 18 июля председатель Европейского совета созовет внеочередной совет по пакету восстановления экономики и долгосрочному финансовому плану", - сообщил официальный представитель председателя Европейского совета Шарля Мишеля Баренд Лейтц, пишет "Интерфакс".

О том, что очный саммит может пройти в середине июля глава Евросовета заявил на пресс-конференции 19 июня.

"Европейская комиссия, конечно, поддерживает председателя Европейского совета, который желает собрать руководителей и добиться результата по антикризисному плану Next Generation EU и будущему долгосрочному бюджету ЕС, и, конечно, мы ожидаем, что такое совещание состоится в течение июля", - сказал во вторник на брифинге в Брюсселе официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер.

Организационные детали мероприятия станут известны позже.