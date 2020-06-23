В Акмолинской области усиливают ограничения по коронавирусу

В постановлении главного санитарного врача Акмолинской области Айнагуль Мусиной сообщается о введении дополнительных ограничительных мер в регионе.

С 24 июня по всей области запрещается проведение зрелищных, спортивных мероприятий, форумов, выставок, конференций, семинаров, симпозиумов, а также семейных, памятных и иных массовых мероприятий; деятельность развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других мероприятий с массовым скоплением людей; приостанавливается плановая госпитализация пациентов в стационары, скрининги и профилактический осмотр.

В медицинских организациях, медико-социальных объектах для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных заведениях для детей-инвалидов, интернатного типа вводится режим карантина и соблюдения санитарно-дезинфекционного режима.

Кроме того, сохраняются ограничения на выход на улицу для людей старше 65 лет, запрет на прогулки в парках, посещение родственников, а также на проведение семейных мероприятий.

Жители обязаны носить маски, а при появлении первых симптомов респираторной инфекции - немедленно обращаться за помощью по номеру 103.

Вокруг Кокшетау и Степногорска установят периметр карантинной зоны и определят пункты въезда/выезда с установкой блокпостов. В эти города смогут заезжать только определенные категории лиц, пишет Sputnik Казахстан.

С 22:00 до 06:00 запрещено передвижение жителей и автотранспорта по территории Кокшетау и Степногорска, за исключением сотрудников местных исполнительных, правоохранительных органов, скорой и неотложной медицинской помощи, государственных медицинских учреждений, санитарно-эпидемиологической службы, пожаротушения, аварийно-спасательные и аварийно-технические службы, а также работников, обеспечивающих производственный процесс стратегических объектов и объектов жизнеобеспечения, без посторонних лиц и членов семьи.

Постановление вступает в силу с 00:00 24 июня.