Россияне готовы к второму сезону самоизоляции на 65%

Более половины (54,4%) жителей России готовы соблюдать режим самоизоляции настолько же строго, как и в первый раз, если поднимется вторая волна эпидемии коронавируса. Соответствующие результаты интернет-опроса опубликованы на сайте НИУ ВШЭ.

"Еще 4,5% будут делать это даже строже... 26,7% опрошенных в случае возникновения второй волны либо совсем не будут соблюдать меры самоизоляции по собственному решению (14,2%), либо будут соблюдать меры не столь строго, как в первый раз. При этом 8,4% опрошенных будут соблюдать только те меры, за которые будут взиматься штрафы за нарушения", - цитирует сообщение ТАСС.

В результате опроса выяснилось, что 5,8% россиян готовы пройти вакцинирование сразу после появления препарата, 7,2% респондентов намерены подождать несколько месяцев, еще 10,6% - хотят отложить прививку до следующего года. При этом 37,7% не собираются делать прививку от COVID-19 никогда, а 22,5% респондентов затруднились с ответом.

Почти каждый десятый опрошенный сообщил, что не сможет соблюдать режим самоизоляции по различным причинам, среди самых распространенных - необходимость ходить на работу. Судя по данным исследования, 51,3% работающих респондентов продолжали ходить на работу и во время режима самоизоляции, а 17,6% работающих респондентов еще не возвратились на работу.

Оценивая возможность возвращения к привычной жизни, треть (34,5%) опрошенных ориентируются на статистику заболеваемости. Еще 26,8% респондентов для возвращения жизни в привычное русло ждут снятия всех ограничений, а 5,7% уверены, что не смогут вернуться к нему никогда.