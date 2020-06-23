В Грузии родителям, продавшим новорожденного сына за $5 тысяч, грозит 5 лет тюрьмы

В Восточной Грузии ведется следствие по статье "незаконная сделка в отношении несовершеннолетнего". И родители-продавцы, и покупатель младенца предстанут перед судом.

У пары из районного центра Душети 18 июня родился сын, молодые родители решили продать ребенка с целью получения финансовой выгоды. Был найден покупатель, который согласился купить новорожденного мальчика за $5 тыс. Мужчина успел зарегистрироваться в гражданском реестре как отец ребенка и получил свидетельство о рождении. После этого должна была состояться передача денег, именно в этот момент все участники преступного сговора были задержаны, сообщает Служба госбезопасности Грузии, пишет Sputnik Грузия.

Обвиняемым грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.