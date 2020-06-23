Студент Азербайджанской академии художеств избавился от инвалидной коляски благодаря Лейле Алиевой

При поддержке вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой студент IV курса Азербайджанской государственной академии художеств, инвалид I группы Джавид Гасанли был прооперирован, теперь он может передвигаться без инвалидной коляски.

Джавид Гасанли заболел в семь лет, среднее образование он получил на дому. В 2016 году он поступил в Азербайджанскую государственную академию художеств по специальности "живопись".

Однако на III курсе здоровье Джавида настолько ухудшилось, что ему пришлось оставить учебу. Сумма, необходимая для операции, была неподъемной для него.

При поддержке Лейлы Алиевой Джавиду в течение года сделали четыре операции в различных клиниках в Баку, в результате молодой человек избавился от инвалидной коляски. Теперь он может продолжить учебу и окончить академию, пишет Trend.